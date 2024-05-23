Сколько денег Украине не хватает на покупку оружия: министр финансов ответил

Из-за минимальной военной помощи от партнеров за последние полгода в государственном бюджете Украины образовался пробел в размере около 5 млрд долларов, необходимых для закупки оружия и других военных нужд.

В государственном бюджете Украины образовался пробел на сумму 5 млрд долларов, необходимых на закупку оружия. Это произошло потому, что последние полгода помощь Запада была минимальной.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Общественному радио".

По его словам, этот вопрос "наверное наиболее актуален сейчас". После разблокирования пакета американской помощи покрыты лишь расходы социально-гуманитарного направления.

"Но практически у нас есть большая фискальная проблема, или, скажем так, не решен вопрос о расходах военного характера, так называемых милитарных расходах", — сказал он.

Марченко сообщил, что за последние полгода Украина минимально получала пособия от партнеров в воинской части, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на бюджет в части дополнительных расходов военного характера. Сейчас это перекрывается, перемещаются расходы конца года на необходимую закупку оружия, заказ снарядов и другие необходимые сейчас вещи.

"На данный момент, я думаю, что можно говорить о цифре около 5 млрд долларов. Я оперирую такой цифрой в долларах, потому что мне проще объяснять этот гэп (пробел — ред.) для наших партнеров. Это формируемый гэп на данный момент, и мы думаем, каким образом его будем перекрывать уже в ближайшее время", — сказал он.

По словам министра, вопрос достаточно актуален, поскольку есть определенные обязательства перед нашими партнерами, есть программа Международного валютного фонда.

"Но эти расходы предусматривают другой набор действий инструментов, чем, например, поиск средств партнеров. То есть эти расходы мы должны перекрывать самостоятельно, и они достаточно велики. То есть вопрос остается, но есть у нас план", — сказал он.

Марченко напомнил, что в ближайшие недели будет миссия МВФ: "Нам нужно успешно пройти четвертый пересмотр программы. Мы сделали все шаги для того, чтобы он был успешен. А дальше будем общаться с нашими партнерами искать способы и решения".

Напомним, Россия не напрямую, но сама может оплатить оружие для Украины. Евросоюз одобрил использование доходов от российских замороженных активов в пользу Украины. Деньги могут поступить уже в этом году.

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