Сколько денег в городах Украины потратили на украшения для елок: цифра шокирует

Соцсетями распространяется фейк о 609 млн. гривен, которые якобы выделили из городских бюджетов на покупку елок и новогодних декораций. Однако на самом деле сумма оказалась гораздо меньше.

"Рух ЧЕСНО" проанализировали, сколько средств действительно потратили на новогодние праздники 2023-2024 годов из местных бюджетов.

Свои подсчеты "Рух ЧЕСНО" обнародовали в X (Twitter).

"Несмотря на сложные условия военного времени и ограниченные финансовые ресурсы в городах традиционно создают новогоднюю атмосферу. В этом году не предусмотрено громких празднований и значительных расходов из городских бюджетов. В общей сложности на приобретение елок и новогодних декораций было потрачено 62 тыс. гривен!" – сообщила общественная инициатива.

Такие данные "Рух ЧЕСНО" получили в ответ на запросы в городские советы. В 2023 году расходы на новогодние праздники оказались рекордно низкими. В 2021 году, например, потратили более 50 млн. грн.

Часть городов вообще отказались устанавливать главную елку. Это, в частности, Винница, Черкассы, Ровно, Житомир, Чернигов, Херсон. В городах, где елки были или будут установлены, из городских бюджетов средства выделялись минимальные.

К примеру, в Чернигове потратили 12 тыс. гривен на две елки, а в Николаеве — почти 50 тыс. на услуги по обновлению и приобретению световых декораций. В то же время большинство городов использовали елки и декорации прошлых лет.

Елка 2024 в Киеве / Фото: Общественное движение "ЧЕСНО"

Главную елку Украины открыли в День Святого Николая на Софийской площади. Елка высотой 12 метров украшена игрушками в форме желтых и голубых сердец. Организаторы назвали новогодние декорации "Храбрые сердца" и посвятили украинским защитникам и защитницам.

Елка 2024 во Львове / Фото: Общественное движение "ЧЕСНО"

Во Львове установили живую елку, которую городу подарила супружеская пара. Для декорирования использовали иллюминацию и игрушки, приобретенные в предыдущие годы.

Елка 2024 в Ужгороде / Фото: Общественное движение "ЧЕСНО"

В День Святого Николая также зажгли огни главных елок в Ужгороде, Тернополе, Ивано-Франковске, Одессе. Елки смонтировали на средства меценатов, праздничную иллюминацию использовали прошлогоднюю.

Елка 2024 в Тернополе / Фото: Тернопольский городской совет

В Тернополе и Ивано-Франковске елки украсили патриотическими игрушками ручной работы, которые изготовили школьники и воспитанники садиков.

Елка 2024 в Одессе / Фото: Суспільне

В Одессе главную елку высотой 20 м установили на Дерибасовской. В этом году это едва ли не самая высокая елка среди установленных в областных центрах. Украсили дерево стилизованными элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой.

В ответ на запрос сообщили, что программой благоустройства на 2022-2026 годы планировалось в 2023 году потратить 4 млн. грн. на капитальный ремонт декоративного освещения. В связи с военным положением и необходимостью финансирования приоритетных задач средства из бюджета не тратились.

В нескольких городах отказались устанавливать главные елки, однако украсят несколько елок меньших размеров, в частности, в Черновцах, Кропивницком и Днепре. В этих городах также не предусмотрены расходы из бюджетов

Елки 2024 в Кропивницком / Фото: Общественное движение "ЧЕСНО"

В Кропивницком украсили 12 елок, символизирующих единение с украинскими городами-героями — Николаевом, Гостомелем, Бучей, Волновахой, Черниговом, Мариуполем, Харьковом, Херсоном, Ирпенем, Ахтыркой. Украсить елки пришли горожане, переселенцы, волонтеры и военные.

Елка 2024 в укрытии Запорожья / Фото: Общественное движение "ЧЕСНО"

В прифронтовых городах елки не устанавливали из соображений безопасности. В Запорожье главную елку установили не на улице, а в бомбоубежище "Несокрушимый хаб". Средства из городского бюджета на это не выделяли.

Елка 2024 в метро Харькова / Фото: Общественное движение "ЧЕСНО"

В Харькове второй год подряд елку установили в метро, праздничной иллюминацией украсили семь станций. Елку смонтировали работники коммунальных предприятий, декорации использовали с предыдущих лет.

Часть горсоветов вместо установки елок сосредоточилась на создании новогодней атмосферы для детей и приобретении подарков. В частности в Житомире и Ровно организовали "Резиденции святого Николая", в Виннице — "Гостиную святого Николая", а в Николаеве — детский городок "Сказка".

Напомним, на Киевщине в поселке Коцюбинское разразился скандал из-за новогодней елки – праздничное дерево внизу украсили рисунками из российского мультфильма "Маша и медведь", а также изображениями Деда Мороза со Снегурочкой.

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