Сколько детей должно быть в каждой семье, чтобы сохранить украинское население: демограф назвала цифру

После войны демографическая ситуация в Украине потребует особого внимания.

В каждой семье должно быть по меньшей мере по двое детей, чтобы сохранить украинское население.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявила представительница Института демографии Светлана Аксенова.

Демограф отметила, что после войны демографическая ситуация в Украине потребует особого внимания.

"Для стабильного воспроизводства населения необходимо, чтобы в среднем на десять женщин рождалось не менее 22 детей", — сказала она.

Достижение такого уровня требует времени, но формирование соответствующего общественного сознания, по словам эксперта, это первый шаг.

Напомним, до конца века в Украине может остаться только 15 миллионов человек.