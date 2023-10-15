Сколько детей осталось в прифронтовой Донецкой области: в ОВА подсчитали

В ОВА Донетчины призывают родителей и опекунов уберечь жизнь своих детей и эвакуироваться.
На начало октября в Донецкой области остаются 40 576 детей. Большинство из них — в относительно отдаленных от фронта населенных пунктах.
Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.
По его словам, с 7 апреля, когда началась принудительная эвакуация детей из фронтовых городов, 524 ребенка были перевезены в более безопасные регионы.
"К сожалению, были и случаи укрывательства детей. В частности, в Бахмуте взрослые, которые сами не желали уезжать, прятали своих детей по другим адресам, чтобы представители власти не смогли их эвакуировать, — говорит Игорь Мороз.
Глава ОВА призвал родителей и опекунов уберечь жизнь своих детей и эвакуироваться в более безопасные регионы.
Напомним, что жителей Херсонщины призвали вывезти детей из "ада российских обстрелов".
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