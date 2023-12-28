Сколько детей погибло и пострадало в результате агрессии РФ: обновлены данные

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 513 детей. Еще более 1161 – получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — подчеркивают в ведомстве.

Больше всего детей пострадало в следующих областях:

в Донецкой – 497;

Харьковской – 304;

Херсонской – 140;

Киевской – 129;

Запорожской – 100;

Днепропетровской – 98;

Николаевской – 97;

Черниговской – 72;

Луганской – 67.

Добавляют, что 27 декабря в результате вражеской атаки БПЛА в селе Нерубайское на Одесщине пострадал 17-летний парень.

Напомним, Россия использует Беларусь для угона украинских детей.

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