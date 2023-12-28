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Сколько детей погибло и пострадало в результате агрессии РФ: обновлены данные

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Сколько детей погибло и пострадало в результате агрессии РФ: обновлены данные

В результате атак окупантов страдают дети / Фото: gettyimages.com

Россияне совершают настоящий геноцид украинцев, убивая данных детей.

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 513 детей. Еще более 1161 – получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — подчеркивают в ведомстве.

Больше всего детей пострадало в следующих областях:

  • в Донецкой – 497;
  • Харьковской – 304;
  • Херсонской – 140;
  • Киевской – 129;
  • Запорожской – 100;
  • Днепропетровской – 98;
  • Николаевской – 97;
  • Черниговской – 72;
  • Луганской – 67.

Добавляют, что 27 декабря в результате вражеской атаки БПЛА в селе Нерубайское на Одесщине пострадал 17-летний парень.

Напомним, Россия использует Беларусь для угона украинских детей.

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Дата публикации
Просмотры
280
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