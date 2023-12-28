Сколько детей погибло и пострадало в результате агрессии РФ: обновлены данные

Россияне совершают настоящий геноцид украинцев, убивая данных детей.
Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 513 детей. Еще более 1161 – получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — подчеркивают в ведомстве.
Больше всего детей пострадало в следующих областях:
- в Донецкой – 497;
- Харьковской – 304;
- Херсонской – 140;
- Киевской – 129;
- Запорожской – 100;
- Днепропетровской – 98;
- Николаевской – 97;
- Черниговской – 72;
- Луганской – 67.
Добавляют, что 27 декабря в результате вражеской атаки БПЛА в селе Нерубайское на Одесщине пострадал 17-летний парень.
Напомним, Россия использует Беларусь для угона украинских детей.
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