Сколько детей погибло в Украине из-за войны: новые данные

Россия продолжает убивать украинских детей.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 535 детей и более 1254 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой – 524,
- Харьковской – 338,
- Херсонской – 149,
- Киевской – 130,
- Днепропетровской – 122,
- Николаевской – 101,
- Запорожской – 100,
- Черниговской – 72,
- Луганской – 67.
В течение суток 12 марта в результате ракетных обстрелов оккупантами Кривого Рога Днепропетровской области пострадали 10 детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.
"В результате вражеского авиационного удара авиабомбой типа "КАБ" по пгт Большая Писаревка Сумской области травмирован 7-летний мальчик и 8-летняя девочка ", — указано в сообщении.
Напомним, ночью против 13 марта в Сумах российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. Есть погибшие. Из-под завалов спасли десять жителей.