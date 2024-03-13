Сколько детей погибло в Украине из-за войны: новые данные

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 535 детей и более 1254 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой – 524,

Харьковской – 338,

Херсонской – 149,

Киевской – 130,

Днепропетровской – 122,

Николаевской – 101,

Запорожской – 100,

Черниговской – 72,

Луганской – 67.

В течение суток 12 марта в результате ракетных обстрелов оккупантами Кривого Рога Днепропетровской области пострадали 10 детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.

"В результате вражеского авиационного удара авиабомбой типа "КАБ" по пгт Большая Писаревка Сумской области травмирован 7-летний мальчик и 8-летняя девочка ", — указано в сообщении.

Напомним, ночью против 13 марта в Сумах российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. Есть погибшие. Из-под завалов спасли десять жителей.

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