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Сколько детей погибло в Украине из-за войны: новые данные

Сколько детей погибло в Украине из-за войны: новые данные

Сколько детей погибли из-за войны войны / Фото: Getty Images

Россия продолжает убивать украинских детей.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 535 детей и более 1254 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

  • Донецкой – 524,
  • Харьковской – 338,
  • Херсонской – 149,
  • Киевской – 130,
  • Днепропетровской – 122,
  • Николаевской – 101,
  • Запорожской – 100,
  • Черниговской – 72,
  • Луганской – 67.

В течение суток 12 марта в результате ракетных обстрелов оккупантами Кривого Рога Днепропетровской области пострадали 10 детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.

"В результате вражеского авиационного удара авиабомбой типа "КАБ" по пгт Большая Писаревка Сумской области травмирован 7-летний мальчик и 8-летняя девочка ", — указано в сообщении.

Напомним, ночью против 13 марта в Сумах российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. Есть погибшие. Из-под завалов спасли десять жителей.

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