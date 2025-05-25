Сколько детей пропало в Украине: омбудсмен назвал шокирующую статистику

Дети / © pixabay.com

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С начала полномасштабной войныв Украине пропали без вести более двух тысяч детей.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинецв Международный день пропавших без вести детей, который ежегодно отмечается 25 мая.

«По данным Национальной полиции, сейчас в Украине считаются пропавшими без вести 2243 ребенка. За каждой цифрой — человеческая судьба, боль и тревога. Это дети, которые нуждаются в спасении», — подчеркнул Лубинец.

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По его словам, проблема исчезновения несовершеннолетних приобретает особую остроту в условиях войны: дети исчезают как на временно оккупированных территориях, так и на подконтрольной части Украины, или же за рубежом.

Уполномоченный подчеркнул, что каждый пропавший ребенок — это вызов для общества и государства. Поэтому важно быть внимательными к каждому ребенку рядом, создавать безопасную среду, в которой ребенок не боится обратиться за помощью.

Куда обращаться в случае исчезновения ребенка

Если пропал ваш ребенок — немедленно обращайтесь в полицию. В случае нарушения прав ребенка — в Офис Омбудсмена по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев или на горячую линию 0 800 501 720.

Напомним, в результате вражеской атаки на Житомирщину погибли трое детей.

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