Сколько детей Россия похитила из Украины / © facebook.com / Дарья Касьянова

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Официально Киеву известно о более чем 20 тысячах депортированных украинских детей в РФ. Хотя враг озвучивал цифру в 744 тысячи якобы «эвакуированных» из Украины детей.

Об этом заявила советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук для «Новини.LIVE».

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Количество депортированных детей в РФ может достигать сотен тысяч

Назвать точное количество пострадавших невозможно из-за оккупации части украинских земель и недопуска туда международных наблюдателей.

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«Это означает, что никто, кроме России, не знает, сколько детей они похитили. Сами россияне говорят о самой большой цифре — 744 тысячи детей, которых они якобы эвакуировали», — говорит Герасимчук.

Омбудсмен отметила, что в захваченных регионах сейчас проживает около 1,5 миллиона несовершеннолетних граждан Украины. Эти дети испытывают идеологическое давление, вовлечение в военную подготовку и вербовку, а также каждый день находятся под риском принудительного вывоза.

«Силами президентского плана Brink’s Back UA нам удалось вернуть 2826 детей по состоянию на сегодня. И каждый день мы работаем вместе с нашими партнерами, с общественными организациями, с государственными агентствами, чтобы сделать максимум, чтобы вернуть каждого украинского ребенка домой», — добавила чиновница.

Депортированные дети: последние новости

Напомним, по официальным данным, Россия депортировала со временно оккупированных территорий более 20 651 юного украинца, а вернуть домой удалось только 2833 детей. Выезд каждого ребенка является сложной спецоперацией в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA, ведь оккупанты всячески препятствуют процессу и скрывают следы преступлений: меняют детям имена, передают их в российские семьи и регистрируют в базах как граждан РФ.

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О пережитом рассказали спасенные подростки Сергей, Виталий и Анастасия, которых россияне пытались физически и ментально превратить в россиян. Детям постоянно навязывали, что Украины не существует и они «уже российские дети», а в Донецке даже заставляли смотреть видео издевательств над украинскими защитниками Донецкого аэропорта, пытаясь подать это как норму.

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