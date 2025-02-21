Сколько детей россияне незаконно вывезли "на учебу" во временно оккупированный Крым: цифра шокирует

В общей сложности россияне незаконно вывезли уже более 20 тысяч украинских детей с ВОТ, еще 1,5 миллиона – под угрозой депортации.

Россияне незаконно вывезли "на обучение" во временно оккупированный Крым более 4 тысяч украинских детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Захватчики заставляют детей учиться по российским учебникам, внедряют пропагандистские программы и формируют искаженное восприятие истории, в которой оправдывают войну РФ против Украины.

Враг меняет детям персональные данные и гражданство, чтобы исключить их возвращение в Украину, добавляют в Центре национального сопротивления.

В общей сложности россияне незаконно вывезли уже более 20 тысяч украинских детей с ВОТ, еще 1,5 миллиона – под угрозой депортации.

Напомним, недавно россияне вывезли из Мариуполя 119 украинских старшеклассников с целью "перевоспитания".

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