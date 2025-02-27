Сколько деятелей исскуства не вернулись из командировок из-за границы: в Раде назвали цифры

Около 40% деятелей исскуства, которым разрешали выезд за границу во время военного положения, не возвращались обратно.

Об этом на брифинге заявила народная депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, комментируя решение Минкульта о приостановлении выдачи рекомендаций в ГПСУ о выезде за границу, передает "Эспрессо".

"Это будет усложнение выезда, но если их количество (не вернувшихся из-за границы – Ред.) превышает 30-40%, и они не возвращаются, тогда это очевидно логическое решение", – заявила нардепка.

"Это коррупционная составляющая, которая играет на руку уклонистам, с уважением ко всей профессионализме в культурной среде", — добавила Бобровская.

Глава комитета ВР по свободе слова Ярослав Юрчишин в комментарии Новости.LIVE заявил, что 579 военнообязанных выехали за границу за содействие Минкульта и не вернулись. По его словам, в парламенте нет данных, сколько из них действительно работают в медиа или культурной сфере.

Напомним, что Минкульт с 3 марта временно перестанет выдавать письма для содействия художникам и медийщикам в выезде за границу. Также мы писали, что в Украине изменились правила пересечения границы для перевозчиков гуманитарных и медицинских грузов.

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