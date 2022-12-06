Сколько дней будет в 2023 году: высокосный он или нет

До Нового года остается совсем мало времени и многих начинает интересовать вопрос: 2023 год высокосный или нет? Сколько дней будет в календаре – читайте в материале ТСН.ua.

Что такое високосный год

Высокосный год — это год солнечного календаря, который на один день длиннее обычного. То есть, он длится 366, а не 365 дней. Самым распространенным сегодня на планете считается Григорианский календарь, согласно которому "дополнительным" днем в високосном году является 29 февраля.

Особый високосный год ввели в исчисление для того, чтобы выровнять временное смещение, возникающее из-за разницы между тропическим годом (период вращения солнца) и общепринятым календарем. В первом — 365 суток 5 часов и 49 минут. Если бы не было высокосных лет, то ежегодное наложение в почти 6 часов со временем дало бы постепенное смещение сезонов, что могло вызвать недоразумения и неудобства.

О смещении сезонов люди подумали уже давно. Еще в 45 году до н.э. был впервые введен високосный год. Сделал это Юлий Цезарь для своего "юлианского" календаря. Тогда дополнительные сутки были не в феврале, а в марте. Они назывались "bis sextus", и это был второй шестой день месяца.

Не раз система исчисления совершенствовалась. В результате был создан современный календарь, действующий с 1582 года.

Как рассчитать, будет ли 2023 год высокосным

Особые "высокосные" года те, цифра которых кратна 4 и не делится на 100. Хотя и здесь есть исключения — все годы, которые кратны 400 (например, 1600, 2000, 2400).

Итак, чтобы рассчитать, будет ли 2023 год высокосным, нужно запомнить три основных правила:

если цифра года кратна 400 — 366 суток в году;

если цифра кратна 4 и не кратна 100 – также 366 суток в году;

если цифра не кратна 100 и не кратна 400 – 365 суток в году.

Таким образом, произведя простой расчет, можно понять, что 2023 год не будет высокосным. Количество его суток будет равно 365, а в феврале будет 28 дней.

В ближайший высокосный год будет 2024, а еще в этом столетии годами на 366 дней будут:

Когда будут высокосные года в этом столетии / Фото: ТСН.ua

Классический календарь на 2023 год

Следует обратить внимание, что вся разница высокосного и невысокосного года в количестве дней февраля. Все остальные месяцы имеют фиксированное количество суток (30 или 31).

Предлагаем вам полный классический календарь на 2023 год с указанием того, сколько дней в феврале и других месяцах:

Классический календарь на 2023 год / Фото: ТСН.ua

То есть невисокосный 2023 начнется в воскресенье, 1 января, и закончится также в воскресенье, 31 декабря.

Узнать выходные и праздники, которые ждут украинцев 2023 года, можно из нашего материала.

Будет ли 2023 год высокого года по Восточному календарю

По Восточному календарю Новый год Черного Водяного Кролика придет к нам 22 января 2023 и продлится до 9 февраля 2024, когда уступит место году Зеленого Деревянного Дракона.

То есть, по китайской традиции, этот год продлится 383 дня. А еще 2023 год будет высокосным согласно этому календарю. А все потому, что Восточный календарь связан с солнечно-лунным циклом.

Есть и другие особенности, отличающие китайский календарь от того, которым пользуются украинцы:

более выраженная разница между обычным и высокосным годом (как правило, обычный год по Восточному календарю длится 353-355 суток, а высокосный — 383-385 суток);

в високосный год здесь прибавляют не один день, а целый месяц;

Восточный календарь циклический (один цикл – 60 лет), а привычный для нас календарь бесконечен;

в Китае нет цифрового обозначения года, вместо этого каждый год имеет своего покровителя и стихию (например, 2023 год будет годом Черного Водяного Кролика).

Нынешний китайский 60-летний цикл начался 2 февраля 1984 года. То есть грядущий 2023 год будет 40-ым в цикле.

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