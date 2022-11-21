Сколько дней до Нового года 2023 и что нужно успеть сделать

В ночь на 1 января принято загадывать желания. И хотя во время войны праздновать, как в прошлом, мы не будем, пожелать то единственное, чего хочет сегодня каждый украинец, можно. Сколько дней до Нового года 2023 года осталось и что нужно успеть сделать — читайте в материале ТСН.ua.

Сколько дней до Нового года 2023

Чтобы построить планы и успеть их всех превратить в реальность, необходимо прежде всего точно знать, сколько дней до Нового года осталось. Праздник настанет через 40 дней.

Уже в конце ноября стоит подумать, как провести важные церковные праздники. Особенно Рождество Христово, которое считается одним из величайших православных событий. В этом году православная церковь разрешила украинским по желанию праздновать его 25 декабря или традиционно 7 января. Какая дата верна — разбирались в этом материале.

В последнюю пятницу ноября проходит еще и Черная пятница – самый большой период скидок на все товары. Поэтому лучше уже сейчас составить перечень подарков, чтобы никого не обделить своим вниманием на Новый год 2023.

Что нужно успеть сделать к Новому году

Что нужно успеть сделать к Новому году / Фото: Pexels

Сколько дней до Нового года мы узнали. Теперь можно подумать и о главных задачах, которые часто украинцы ставят перед собой празднование. Вот только примерный перечень того, что нужно успеть сделать:

Составьте список того, о чем вы давно мечтали, но не решались сделать. Хотя во время войны думать о будущем довольно трудно, но можно вспомнить что-то такое, что сделает вас лучше. И не всегда нужно тратить деньги. Много интересного можно найти бесплатно. Например, курсы по оказанию первой домедицинской помощи или прогулки по свежему воздуху.

Составьте список подарков для всех своих родственников, друзей и знакомых. Это не обязательно должны быть стоящие вещи. Можно сделать открытки своими руками.

Задонатить ВСУ. Зимой нашим воинам, защищающим Родину от врага, становится гораздо труднее. Поэтому они нуждаются в любой помощи, чтобы подготовиться к морозам и утеплиться.

Составьте меню на Новый год. Даже если вы не собираетесь громко праздновать этот праздник, стоит собраться в кругу друзей и дорогих людей, загадать желание, полакомиться вкусностями. А чтобы праздничный стол не влетел в копеечку, стоит воспользоваться нашими советами, как приготовить бюджетные блюда на Новый год 2023 года .

. Запаситесь медикаментами и некоторыми продуктами. Новогодние праздники – это важный период, но враг может устраивать обстрелы украинских городов именно в эти дни. Поэтому стоит заранее подготовиться к такому развитию событий.

Намекните своим знакомым и друзьям, что бы вы хотели получить на Новый год 2023 года.

Закупитесь к праздникам. Это должно быть не только продукты и лекарства. Если в вашей семье есть маленькие дети, подумайте, чем интересным можно занять их, если выключат свет.

Придумайте развлечения на Новый год – настольные игры и другие тихие развлечения в кругу семьи будут лучшим вариантом.

Каникулы на новогодние праздники: как подготовиться

Каникулы на Новый год

Как только вы узнали, сколько дней до Нового года 2023 года осталось, нужно начинать планировать, чем заняться с детьми на новогодних каникулах. Вы можете обсудить с малышами за ужином или обедом, что бы они хотели делать.

Если нет возможности путешествовать – не страшно. Всегда можно придумать что-нибудь интересное и бесплатное. Неделя просмотров рождественских фильмов, приготовление вкусностей всей семьей, пойти в праздничную елку, если в вашем городе ее будут устанавливать. Узнать, как готовятся города Украины к Новому году можно в этом материале.