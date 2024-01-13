Сколько должна продолжаться подготовка новобранцев: командир взвода объяснил особенности тренировок

Во время подготовки бойцам нужно спать и много двигаться.

Командир артиллерийского взвода 30 ОМБР им. князя Константина Острожского Олег Булатецкий считает, что для подготовки "нормального военного" требуется примерно шесть месяцев. "Это минимум", — подчеркнул боец.

Об этом командир взвода говорил в эфире "1+1".

По его словам, желательно, чтобы среди новобранцев были молодые люди, потому что подготовка к армии это, как он говорит, кроссфит, то есть интенсивные тренировки.

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“Пехота обычно – это кроссфит, но вообще не только пехота. Артиллерия – это кроссфит, танки – это кроссфит, армия – это кроссфит. Нужно было спать, много двигаться, двигаться не просто, а двигаться с нагрузкой. Это очень утомительно”, — отметил Олег Булатецкий.

Военный утверждает, что мужчины старше сорока лет, которые в большинстве своем не занимались спортом, таких нагрузок могут и не выдержать.

Напомним, начальник Службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо ранее рассказал, что для украинских новобранцев месяц времени идет базовая военная подготовка, затем все зависит от того, какая специальность будет выбрана для этого человека.

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