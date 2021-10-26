Сколько домов в Украине подключили к отоплению: статистика по регионам

Жилые дома Закарпатской и Тернопольской областей подключены к отоплению на 100%.
В Украине по состоянию на 25 октября к отоплению подключили около 45% домов. Некоторым регионам тепло дали на 100%, в ряде областей теплоснабжения получили более 90% домов.
Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, сообщает Минрегион в Facebook.
Известно, что на сегодняшний день жилые дома Закарпатской и Тернопольской областей подключены к отоплению на все 100%.
В восьми областях Украины (Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Хмельницкая, Черновицкая) этот показатель составляет более 90%.
В других регионах также идет подключение жилищного фонда к теплу.
Как сообщалось, в Офисе президента заявили, что отопительный сезон 2021-22 будет без перебоев и повышения тарифов, руководствуясь ранее подписанным Меморандумом между Кабинетом министров, Офисом президента, местными властями и "Нафтогазом Украины".
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