Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Сколько домов в Украине подключили к отоплению: статистика по регионам

Сколько домов в Украине подключили к отоплению: статистика по регионам

ТСН.ua

Жилые дома Закарпатской и Тернопольской областей подключены к отоплению на 100%.

В Украине по состоянию на 25 октября к отоплению подключили около 45% домов. Некоторым регионам тепло дали на 100%, в ряде областей теплоснабжения получили более 90% домов.

Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, сообщает Минрегион в Facebook.

Известно, что на сегодняшний день жилые дома Закарпатской и Тернопольской областей подключены к отоплению на все 100%.

В восьми областях Украины (Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Хмельницкая, Черновицкая) этот показатель составляет более 90%.

В других регионах также идет подключение жилищного фонда к теплу.

Как сообщалось, в Офисе президента заявили, что отопительный сезон 2021-22 будет без перебоев и повышения тарифов, руководствуясь ранее подписанным Меморандумом между Кабинетом министров, Офисом президента, местными властями и "Нафтогазом Украины".

Читайте также:

Отопительный сезон: когда ожидать тепло и сколько оно будет стоить в этом году

Отопительный сезон: когда ожидать тепло и сколько оно будет стоить в этом году
Следующая публикация