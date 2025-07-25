ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

Сколько дронов-перехватчиков в сутки нужно для защиты: Зеленский назвал цифру

Украинский президент посетил предприятие, которое занимается изготовлением дронов, которые будут противодействовать «Шахедам».

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака Шахедов

Атака вражеских "Шахедов" / © tsn.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу производителям дронов-перехватчиков, которая должна обеспечить защиту украинских городов от воздушных атак государства-агрессора.

Об этом он сообщил в пятницу, 27 июля, после посещения предприятия, которое занимается изготовлением таких аппаратов.

По словам президента, Украина должна иметь возможность в определенное время применить не менее 1000 перехватчиков в сутки.

«Чиновники обеспечивают контрактирование, также постоянно работаем с партнерами, чтобы дефицита финансирования не было», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что украинские производители сохраняют «технологическое лидерство в защите жизни», добавив, что украинский производственный потенциал является частью «общей силы европейцев».

Ранее сообщалось, что украинские специалисты уже разрабатывают примерно 6-8 проектов дронов-перехватчиков, которые смогут действовать автономно, включая использование машинного зрения и автоматического управления.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что во время атаки 4 июля десятки вражеских дронов были уничтожены украинскими дронами-перехватчиками.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie