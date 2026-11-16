Сколько дронов РФ может выпустить по Украине в ноябре: Корецкий ошарашил цифрой

РФ может запустить еще больше реактивных дронов / © ТСН

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Массированность российских атак возросла в разы. В ноябре Украину может атаковать в 12 раз больше реактивных дронов, чем в августе.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода в Брюсселе премьер-министр Сергей Корецкий.

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«В августе было 530, если я не ошибаюсь, реактивных «Шахедов» из России. В ноябре будет шесть с половиной тысяч. А еще добавьте туда управляемые авиабомбы, регулярные атаки ракетами и баллистическими. А еще добавьте FPV-дроны десятками тысяч – на оптоволокне», – подчеркнул он.

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По словам премьера, правительство делает все для того, чтобы оградить все, что можно. А то, что нельзя защитить, очень быстро восстанавливать. В частности, это линии электропередачи, потому что это тысячи километров, большие распределительные устройства, которые измеряются многими десятками гектаров.

«Все для этого и делается. Плюс альтернативное резервное питание для критической инфраструктуры. Вот в Днепре уже дважды случался блекаут из-за разрушения тех или иных подстанций и лишения Днепра постоянной поставки электроэнергии. Соответственно критическая инфраструктура была заживлена. Вода была, кроме очень редких случаев, где произошел сбой. Потому что перепад напряжений все-таки оказывает влияние на всю систему и электронику. И в целом – на скорейшее восстановление», – отметил Корецкий.

Россия готовит новые атаки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новых массированных ударов по Украине . На фоне этой угрозы российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру, сосредотачивая удары по отдельным регионам в течение нескольких суток.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о подготовке россиянами очередного удара по украинской энергетике. Он сообщил, что Воздушные силы ВСУ несколько дней подряд получают данные о подготовке очередной российской атаки на энергосистему Украины.

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По его словам, Украина ожидает от международных партнеров ужесточения противовоздушной обороны. Игнат уточнил, что речь идет о поставках боеприпасов для зенитных пушек и самолетов, а также ракет малого и среднего радиуса действия.

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