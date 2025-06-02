Сколько дронов Украина может производить за год: замминистра обороны шокировал цифрой

Украинские дроны / © ТСН.ua

Реклама

Украина может производить 10 миллионов дронов в год.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Козенко на форуме безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, информирует Министерство обороны Украины.

Александр Козенко принял участие в дискуссионной панели «Инновационные решения в сфере обороны для будущих вызовов» вместе с командующим армией США в Индо-Тихоокеанском регионе адмиралом Самуэлем Папаро, немецким начальником обороны генерал-лейтенантом Карстеном Бройером, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Вооруженных сил Бразилии адмиралом Ренато Родригесом.

Реклама

Во время своего выступления заместитель министра обороны Украины ознакомил участников форума безопасности с возможностями Украины в ОПК и, в частности, в производстве дронов. Он подчеркнул, что украинские дроны значительно дешевле других аналогов, а главное — протестированы в бою.

Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов разных дронов в год», — отметил Александр Козенко.

Заместитель министра обороны также подчеркнул, что, учитывая опыт, который приобретают украинские операторы БПЛА ежедневно, Украина пишет доктринальные изменения использования этих средств поражения. По его словам, беспилотники наносят 80% всех поражений на поле боя.

Как итог своего выступления заместитель министра обороны Украины Александр Козенко пригласил международные оборонные компании к сотрудничеству с украинским ОПК, а именно к финансированию производства, созданию совместных предприятий и обмену опытом.

Реклама

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет собственного производства.