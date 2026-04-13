Сколько дронов выпустила РФ по Украине после окончания перемирия

РФ ударила по Украине / © Associated Press

С момента окончания пасхального перемирия россияне атаковали Украину 98 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италма”с и беспилотниками других типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БпЛА на севере и востоке страны.

«Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации. Атака продолжается, в воздушном пространстве враждебны БпЛА», — отметили в ведомстве.

Ночные взрывы в Украине — последние новости

Напомним, в ночь на 13 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В частности, в Черниговском районе в результате вражеской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, без электроснабжения остались более 12 тысяч потребителей.

В Запорожской области раздались взрывы. Россияне атаковали промышленную инфраструктуру города.

Из-за ночной атаки на объекте в Кропивницком районе возник пожар.

Украина и Россия согласились на пасхальное перемирие. Однако 12 апреля россияне терроризировали украинцев.