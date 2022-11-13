Сколько еще будет продолжаться отключение света: объяснение главы "Укрэнерго"

По его словам, из-за масштабных повреждений энергообъектов говорить об устранении всех повреждений пока не приходится.

По состоянию на вечер 13 ноября ограничения по снабжению электроэнергией продолжаются в Киеве и семи областях.

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, еще неделю будут проходить плановые отключения электроэнергии. В частности, речь идет о Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

"На этой неделе было повреждение очень важного нашего объекта в юго-западной части Украины. Ситуация остается тяжелой. Впрочем, мы по-прежнему работаем над восстановлением повреждений. Мы планируем, что графики отключений в этих регионах будут плановыми – если не будет дальнейших разрушений", – говорит Кудрицкий.

Он объяснил, что когда есть возможность, "более стабильные регионы" делятся электричеством с крупнейшими регионами потребления – например, Киевским или Харьковским энергоузлами.

"Но сейчас сеть в этих регионах получила значительные повреждения. Об устранении всех повреждений — а мы говорим о почти 900 ракетах и дронах, которые были выпущены по энергообъектам — пока не приходится", — подытожил Кудрицкий.

Напомним, что массированные ракетные атаки РФ и нашествие дронов-камикадзе повлекли за собой повреждение критической инфраструктуры, в некоторых регионах начались перебои с электроэнергией.

По информации украинской разведки, ракетный террор РФ будет продолжаться и дальше. Такими действиями россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине и распространить панику среди гражданских.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что в случае отустности новых ударов, веерные отключения будут продолжаться 2-3 недели.

Читайте также: