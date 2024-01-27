Сколько еще будет продолжаться война в Украине: глава НБУ сделал прогноз

Боевые действия будут продолжаться, по меньшей мере, до начала 2025-го года. Однако это будет зависеть от нескольких факторов.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава НБУ Андрей Пышный.



"Мы подтвердили наши прогнозы относительно продолжительности боевых действий – по меньшей мере, до начала 2025-го года. Все действительно будет зависеть от того, насколько активной будет война и как долго будут продолжаться риски безопасности", – подытожил он.

Напомним, западные разведки прогнозируют, что война в Украине может занять еще два года, а может и все пять.

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