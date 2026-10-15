Война в Украине / © ТСН.ua

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Пятый год полномасштабного вторжения России ставит перед Украиной и ее союзниками ключевой вопрос: сколько еще продлится война на истощение и способна ли Европа поддерживать Киев без полноценного участия США.

Об этом говорится в статье The New York Times.

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Сигналом тревоги для западных столиц и украинского военного руководства стали последние события вокруг передачи американских разведданных и блокирование доступа к военной версии системы Starlink, финансируемой Пентагоном. На фоне публичного спора между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом США Дональдом Трампом появились опасения, что Вашингтон может ограничить или полностью прекратить разведывательную поддержку Киева.

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«Неожиданности» от партнеров и отсутствие предупреждений об обстрелах

Во время визита в Лондон и встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом Владимир Зеленский намекнул на сложности в отношениях с партнерами. Украинский лидер отметил, что Киев не получил своевременного раннего предупреждения от партнеров о массированных ракетных ударах России в начале недели, которые привели к повреждению 26 объектов энергосети и оставили без света более 600 тысяч человек.

По данным источников, администрация Трампа неофициально призвала Украину удержаться от атак на российские НПЗ после того, как США заключили соглашение об импорте дизельного горючего из РФ. В Украине это восприняли как скрытую угрозу свернуть разведывательную помощь. Сам Дональд Трамп во вторник возразил на прекращение сотрудничества, заявив: «Мы помогаем им и делимся разведданными».

Сможет ли Европа задменить США и что это означает для сроков войны?

Продолжительность войны напрямую зависит от точности и скорости украинских ударов по врагу. Американская разведка обеспечивает уникальную точность детализации и целеуказания, заменить которую европейским союзникам будет очень тяжело.

Британский военный аналитик Томас Виттингтон (RUSI) отмечает, что европейские спецслужбы обладают качественными способностями, однако их данные часто фрагментированы и требуют больше времени на согласование из-за бюрократических ограничений секретности.

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«Европе по силам продублировать часть радиоэлектронной разведки США, но именно американский „щит“ и масштаб дают решающую значимость. Именно поэтому эта поддержка критическая», — отмечает Витингтон.

В то же время бывший директор Национального агентства геопространственной разведки США Роберт Мурретт считает маловероятным полное разрыв сотрудничества, поскольку руководство разведсообщества США и союзников остается жестко антироссийским, хотя Белый дом и имеет право вето.

Европа готовится к длительному противостоянию

Союзники по НАТО осознают: если США снизят вовлеченность, война может затянуться, а бремя сдерживания агрессора полностью упадет на европейские плечи.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Эстонии, призвал союзников увеличить поставки средств ПВО:

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«Путин пытается ослабить нашу решительность и остановить поддержку Украины. Но Россия терпит поражение на поле боя. Нас не запугать».

Лондон уже объявил об ускорении поставок новых ракет ПВО. Однако эксперты сходятся во мнении: ответ на вопрос, сколько еще будет продолжаться война в Украине, сегодня зависит от того, сохранится ли единство «Пяти глаз» и США с Украиной, или Европе придется срочно развертывать собственные автономные военные способности для длительной обороны континента.

«Чувствую себя преданным»: Зеленский резко ответил Трампу из-за соглашения с Путиным

Ранее президент Владимир Зеленский посетовал, что его американский коллега Дональд Трамп занимает «неправильную сторону» в российско-украинской войне. Также Зеленский признался, что чувствует себя преданным. Об этом он заявил в интервью британскому телеведущему Питу Моргану.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп положительно высказался о договоренности по поставке российского дизельного топлива на американский и мировой рынки и поблагодарил Путина.

Трамп сообщил, что договорился с диктатором Путиным о больших поставках российского дизеля на американский и мировой рынки.

Сенаторы-демократы США назвали полным предательством Украины решение администрации президента Дональда Трампа на шесть месяцев разрешить закупку российского дизельного горючего во всем мире. Также они считают такое решение предательством европейских союзников и национальной безопасности Соединенных Штатов в целом.

Также стало известно, что переговоры о мире в США закончились досрочно — второго раунда встреч не будет.

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