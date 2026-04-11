Сколько еще будут продолжаться графики отключений света — заявление Свириденко
Правительство делает все возможное для полного возобновления электроснабжения после новых российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
При благоприятном развитии ситуации графики отключений электроснабжения в Украине не будут действовать в ближайшее время.
Об этом сообщили премьер Юлия Свириденко.
«Провела координационное совещание с руководством „Укрэнерго“ и другими причастными к текущей ситуации в энергосистеме. Скоординировали совместные действия по поддержанию стабильной работы энергосистемы, в частности, по увеличению импорта электрической энергии», — отметила она.
По ее словам, энергосистема работает стабильно.
«Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено без графиков и отключений. Важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом», — добавила Свириденко.
Напомним, в «Укрэнерго» сообщили, что на субботу, 11 апреля, в Украине вводились графики отключения света, только на утро. В то же время обесточений на вечер не планируется. Однако ситуация в энергосистеме может измениться.