Сколько еще будут продолжаться графики отключений света — заявление Свириденко

Правительство делает все возможное для полного возобновления электроснабжения после новых российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Юлия Свириденко

При благоприятном развитии ситуации графики отключений электроснабжения в Украине не будут действовать в ближайшее время.

Об этом сообщили премьер Юлия Свириденко.

«Провела координационное совещание с руководством „Укрэнерго“ и другими причастными к текущей ситуации в энергосистеме. Скоординировали совместные действия по поддержанию стабильной работы энергосистемы, в частности, по увеличению импорта электрической энергии», — отметила она.

По ее словам, энергосистема работает стабильно.

«Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено без графиков и отключений. Важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом», — добавила Свириденко.

Напомним, в «Укрэнерго» сообщили, что на субботу, 11 апреля, в Украине вводились графики отключения света, только на утро. В то же время обесточений на вечер не планируется. Однако ситуация в энергосистеме может измениться.

