Сколько еще будут продолжаться отключения света в Украине: эксперт шокировала прогнозом

Отключение света

Реклама

Не стоит рассчитывать на то, что с приходом весны-лета исчезнут графики отключений света. Украинцы будут жить с отключениями еще как минимум год.

Такое мнение в эфире Киев24 высказала Виктория Войцицкая, член Наблюдательного совета независимого аналитического центра We Build Ukraine.

«Мы должны быть готовы к тому, чтобы жить в графиках электроснабжения в течение минимум года, если не двух. Потому что все будет зависеть от того, насколько быстро мы сможем восстановить то, что было повреждено, и насколько быстро будет враг пытаться уничтожать то, что у нас и есть», — отметила она.

Реклама

И, по словам Войцицкой, все зависит от того, насколько быстро мы сможем развернуть сеть децентрализованной генерации.

Напомним, с 29 января в Киеве появились временные графики отключений света. «Энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на яростный дефицит электричества в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который есть», — отметили в компании ДТЭК.

В ДТЭК предупредили, что ситуация в энергосистеме остается сложной. Впереди снова морозы и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому при ухудшении ситуации столица вернется к экстренным отключениям.

В то же время, если ситуация в энергетике стабилизируется, энергетики обещают привычные графики с очередями.