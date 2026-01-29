- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 841
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько еще будут продолжаться отключения света в Украине: эксперт шокировала прогнозом
Графики отключений света останутся с украинцами еще на год или два, прогнозирует эксперт Виктория Войцицкая.
Не стоит рассчитывать на то, что с приходом весны-лета исчезнут графики отключений света. Украинцы будут жить с отключениями еще как минимум год.
Такое мнение в эфире Киев24 высказала Виктория Войцицкая, член Наблюдательного совета независимого аналитического центра We Build Ukraine.
«Мы должны быть готовы к тому, чтобы жить в графиках электроснабжения в течение минимум года, если не двух. Потому что все будет зависеть от того, насколько быстро мы сможем восстановить то, что было повреждено, и насколько быстро будет враг пытаться уничтожать то, что у нас и есть», — отметила она.
И, по словам Войцицкой, все зависит от того, насколько быстро мы сможем развернуть сеть децентрализованной генерации.
Напомним, с 29 января в Киеве появились временные графики отключений света. «Энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на яростный дефицит электричества в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который есть», — отметили в компании ДТЭК.
В ДТЭК предупредили, что ситуация в энергосистеме остается сложной. Впереди снова морозы и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому при ухудшении ситуации столица вернется к экстренным отключениям.
В то же время, если ситуация в энергетике стабилизируется, энергетики обещают привычные графики с очередями.