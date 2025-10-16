Сколько еще может воевать Россия: Буданов дал откровенную оценку

Кирилл Буданов

Россия имеет достаточный ресурс для продолжения боевых действий в течение длительного времени, несмотря на растущие экономические трудности.

Такое заявление сделал глава ГУР Кирилл Буданов на Киевском международном экономическом форуме, передает Мы Украина.

По словам Буданова, хотя экономическое положение России действительно усложняется, этот процесс пока не является критическим.

«К сожалению, это далеко не то, о чем все мечтают. Запас прочности там существует достаточно серьезный для ведения войны достаточно длительный промежуток времени», — отметил он.

Глава разведки добавил, что текущие финансово-экономические и социальные проблемы еще не достаточны, чтобы заставить Москву отказаться от своего стратегического курса.

Напомним, по словам Буданова, украинцам следует готовиться к тому, что в ближайшие годы не будут мирными. Он не подразумевает постоянные боевые действия, а говорит об угрозе, которая будет существовать рядом с Украиной.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал попытку президента России Владимира Путина заключить с США мирное соглашение без участия Киева или Европы.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов оценил перспективы окончания войны до конца 2025 года.