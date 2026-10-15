Сколько еще продлится война в Украине: аналитики дали неутешительный прогноз

Путин не собирается заканчивать войну / © ТСН

Реклама

Война в Украине окончательно зашла в «опасный тупик», и это состояние может сохраниться по меньшей мере до января 2029 года. Главная причина не в позиции Киева или Запада, а во внутренних страхах российского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в аналитическом материале издания 19FortyFive по авторству доктора Роберта Э. Келли.

Реклама

Лучшее соглашение, от которого отказывается Кремль

Эксперты отмечают, что сейчас у Путина самые лучшие условия от США для заключения соглашения. Администрация в Вашингтоне ограничила военную помощь Украине, временно ослабила санкции на российское дизельное топливо по снижению цен на собственном рынке и неоднократно призывала к быстрому урегулированию.

Реклама

В таких условиях Москва могла бы попытаться сохранить контроль над оккупированными территориями и потребовать от Украины отказа от НАТО. Кремль же настаивает на «комплексном» урегулировании, что фактически означает полную капитуляцию Украины. Киев на это никогда не пойдет, а у самой России нет ресурсов для существенного продвижения на поле боя — за последние пять месяцев продвижение оккупантов уменьшилось до минимума, а удары украинских дронов взорвали российскую нефтепереработку и экономику.

Поражение равно потере власти: уроки истории для Путина

Почему же Путин не прекращает войну? Ответ кроется во внутрироссийской политике. Согласно историческим прецедентам (поражение от Японии в 1905 году или Первая мировая война в 1917-м), правители России, которые проигрывали войны, теряли власть или жизнь.

За почти пять лет полномасштабного вторжения Москва понесла сотни тысяч потерь и подорвала свое экономическое будущее. Мирное соглашение, которое оставит Украину суверенным, вооруженным и ориентированным на Запад, заставит россиян спросить: «За что мы воевали?».

Чтобы избежать этого вопроса, Путин выбирает «повышение ставок ради спасения» (gamble for resurrection) и затягивание конфликта. Бессрочный тупик для него безопаснее, чем любая форма признания неудачи.

Реклама

Корейский сценарий, но в худшем варианте

Происходящее сейчас все больше напоминает события Корейской войны: фронт остановился в 1951 году, но бои продолжались до 1953 года и завершились лишь перемирием, а не полноценным миром.

Однако для Украины этот сценарий может быть хуже:

В Украине нет прямого американского военного контингента («растяжки»), который гарантировал бы защиту, как в Южной Корее.

Линия разграничения не стабилизируется — удары дронами и ракетами по городам, энергетике и НПЗ будут продолжаться постоянно.

Эксперты резюмируют: война не закончится, пока Путин сочтет ее продолжение безопаснее остановки. Это делает быстрое достижение мира маловероятным как минимум до окончания каденции текущего президента США в 2029 году, а возможно и до смены власти в самом Кремле. Европа и другие союзники должны готовиться к долгосрочной поддержке Украины.

Ранее сообщалось о том, ускорят ли конец войны в Украине ракетные удары по Москве. Аналитики выразили свое видение ситуации о том, как на окончание войны могут повлиять украинские удары по российской столице.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров