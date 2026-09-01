Сколько еще продлится война в Украине: эксперт назвал год возможных переговоров

Война в Украине / © ТСН

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Война России против Украины может затянуться условно до 2030 года из-за мобилизации вражеской армии и ударов по городам. В таких условиях вряд ли откроется реальное окно возможностей для переговоров о мире.

Такое мнение военный эксперт Сергей Грабский высказал в эфире телеканала «Новыны.LIVE».

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По оценкам эксперта, окно возможностей для дипломатического урегулирования войны может появиться не раньше 2030 года. В то же время Грабский отмечает, что конкретный год в этом прогнозе условный.

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«Ну, в 30-м году, я называю это условно. На сегодняшний день, как может открыться окно возможностей в 2027 году, когда, например, Российская Федерация будет проводить мобилизацию и бросит на фронт дополнительные 300 тысяч (бойцов — ред.) к имеющимся? Где здесь может открыться окно возможностей, когда мы будем постоянно находиться под атаками российских войск? » — объяснил эксперт.

Он прогнозирует, что Россия и дальше будет наносить удары по Украине, на которые украинская сторона будет отвечать собственными атаками. По мнению Грабского, изменить эту тенденцию можно будет при существенном увеличении интенсивности ударов по территории РФ.

«Да, мы можем создать это окно возможностей, но для этого нам сегодня нужно наносить удары, эквивалентные ударам Российской Федерации. Если РФ, выпуская по 30 ракет, по 200 дронов в день, не может сломать Украину, которая в разы меньше, то мы можем предположить, что если мы даже в 3 или 5 раз нарастим наши удары, это не приведет к быстрому коллапсу российской военной и политической экономической системы«, — рассказал военный эксперт.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для возобновления переговоров с Украиной в Турции, хотя официально заверил в открытости Москвы к процессу. В то же время, возможный саммит с участием президентов России, США и Украины Кремль считает приемлемым только для формального закрепления уже достигнутых договоренностей.

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В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сентябрь может существенно изменить ситуацию благодаря дипломатическим усилиям с участием США, хотя президент РФ Владимир Путин сейчас стремится продолжать войну. Зеленский подчеркнул, что для реального урегулирования необходимо изменение настроений в Москве.

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