Сколько еще Россия может продолжать войну против Украины: мнение экономиста

Ресурсы у государства-агрессора, к сожалению, есть.

Россия может еще 2-3 года продолжать войну на Украине. Экономика еще не справляется.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал экономист Дмитрий Некрасов.

"Для российской экономики это небольшая колониальная война. В глобальных конфликтах тратят от 40 до 60% на военные расходы. 6% – это меньше, чем во Вьетнаме для американцев", – говорит экономист.

Пока экономика полностью справляется. Россияне могут обеспечивать рост доходов населения, ВВП и военных расходов.

"Конечно, 10 лет так, может быть, и не может длиться. Но 2-3 года без серьезных проблем. Я не вижу ограничений для подобного рода развития событий", — уверяет Некрасов.

Напомним, советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что заявления о якобы "долгой" войне России против Украины и возможных территориальных уступках неуместны. Если такие тезисы были понятны в начале полномасштабного вторжения, то сейчас они лишены логики.

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