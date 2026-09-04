Сколько еще Россия сможет бить по Украине: в ГУР назвали главное условие

Андрей Юсов

Реклама

Сколько времени россияне способны наносить удары по Украине, зависит прежде всего от способности нашего государства эффективно противодействовать врагу, уничтожать его логистику и пусковые площадки.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов для Новости.LIVE.

Реклама

По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько Украина будет готова противодействовать — сбивать враждебные цели, поражать места производства, логистику и пусковые площадки.

Реклама

«Это постоянный процесс взаимной борьбы и совершенствования», — заметил Юсов.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Киеве днем 4 сентября в Шевченковском районе упали обломки дрона. Из-за этого возник пожар на крыше нежилого здания.

Впоследствии стало известно о попадании российского беспилотника в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, расположенном напротив Софийского собора.

Ранее мы писали, что руководитель ОПУ Кирилл Буданов подчеркнул, что переговоры наконец «к чему-то приведут», ведь «нельзя бороться всю жизнь».

Реклама

Новости партнеров