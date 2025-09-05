Сколько еще сможет воевать Россия: известный генерал назвал четкие сроки

Российская армия на фронте / © Associated Press

Несмотря на заявления России о якобы готовности к миру, Кремль продолжает наращивать военный потенциал. Москва вряд ли остановит боевые действия в ближайшее время.

Об этом генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес рассказал в интервью «24 каналу».

Сколько РФ еще может вести войну?

Ходжес отметил, что у России достаточно человеческих ресурсов, но возможности оборонной промышленности остаются ограниченными. В частности, страна-агрессор до сих пор вынуждена поставлять оружие из Северной Кореи.

«Я предполагаю, что Россия может продолжать войну в Украине еще год или полтора», — сказал американский генерал-лейтенант в отставке.

Роль США и переговоры

Бывший военный подчеркнул, что интенсивность боевых действий будет напрямую зависеть от позиции Вашингтона в отношении Москвы и Киева. Он также не исключил, что президент США Дональд Трамп может пытаться подтолкнуть стороны к переговорам.

«На данный момент я не вижу никаких признаков того, что у Путина есть хоть какое-то уважение к администрации Дональда Трампа или что его убеждает любая из позиций, которые она продвигает», — подчеркнул Ходжес.

Неудачи российского наступления

Ходжес считает, что летняя военная кампания РФ не принесла ощутимых результатов, несмотря на громкие заявления Кремля.

«Сколько раз мы слышали о новом российском наступлении, о массированных атаках и продвижении вперед. И если не всматриваться внимательно в карту и не понимать детально, что именно ты читаешь или слышишь, может сложиться впечатление, что победа России является неизбежной и невозможной для предотвращения», — отметил генерал-лейтенант.

Он призвал не поддаваться этой иллюзии и обратил внимание на колоссальные потери агрессора.

«Что именно Россия получила в течение этого лета и какой ценой? Очевидно, что россияне не учитывают количество погибших. Им все равно. Но даже у Российской Федерации нет неограниченного человеческого ресурса», — констатировал Ходжес.

По его словам, главная цель российских атак — постоянное давление на Украину, однако такой подход имеет ограниченную перспективу.

«Для нападающего, для оккупационной армии, я не считаю, что такая стратегия или подход будет жизнеспособным или устойчивым в течение следующих двух лет», — резюмировал генерал-лейтенант.

Напомним, ранее военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что президент РФ Владимир Путин не согласится закончить войну против Украины. Однако, по оценкам западных разведок, агрессор может сохранять способность вести активные боевые действия еще примерно два года.

А первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россия способна поддерживать высокую интенсивность войны еще как минимум в течение года.