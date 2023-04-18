"Сколько еще украинцев предстоит убить": в селе на Буковине на храме УПЦ МП появились гневные надписи

В УПЦ МП из-за инцидента вызвали полицию. Кто это мог сделать – пока неизвестно.

В селе Бридок Черновицкой области на стенах местного храма УПЦ МП появились гневные надписи с упреками в адрес сторонников Московского патриархата.

Об этом пишет местное издание molbuk.ua.

По словам местных, в селе существует церковь ПЦУ. Община решила перейти в Украинскую церковь еще в начале 1990-х годов и большинство жителей ходит к ней.

Но 25 семей являются сторонниками УПЦ МП, которые обустроили храм в бывшем помещении магазина.

Надписи на здании "спонсоры войны", "сколько украинцев еще предстоит убить, чтобы вы перестали сюда ходить", "Украина без УПЦ МП" увидели в 4:30 16 апреля, когда люди шли на Пасхальную службу.

В УПЦ МП из-за инцидента вызвали полицию. Кто это мог сделать – пока неизвестно.

Напомним, что в Хмельнитчине в церквях УПЦ МП нашли икону Николая II и литературу о "русской земле".

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