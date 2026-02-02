Сколько еще украинцы готовы терпеть войну: свежий опрос

Война России против Украины

Реклама

В недавнем опросе 65% украинцев заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется для достижения приемлемого результата. В то же время, 17% респондентов говорят о готовности выдерживать войну только в течение нескольких месяцев или полугода. Социологи не фиксируют существенных изменений в общественных настроениях за последние месяцы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Подробности

Как отмечают в КМИС, показатель готовности украинцев терпеть войну остается стабильным в течение длительного времени. В декабре 2025 года такую позицию разделяли 62% опрошенных, столько же и в сентябре 2025 года. Это свидетельствует об отсутствии существенных изменений в общественных настроениях даже на фоне массированных атак России и ее попыток спровоцировать гуманитарный кризис в Украине.

Реклама

Опрос КМИС

Социологи отмечают: несмотря на обстрелы, разрушение инфраструктуры и сложную экономическую ситуацию, большинство граждан настроены продолжать сопротивление до достижения результата, который они сочтут приемлемым.

Готовность терпеть войну сохраняется во всех регионах страны. По данным опроса, таких респондентов от 58 до 72%. Самый высокий показатель зафиксирован в Киеве — 72%. На западе Украины готовность терпеть войну выразили 66% опрошенных, в центре и севере (без учета столицы) — 64%, на юге — также 64%, а на востоке — 58%.

Респондентов, не избравших вариант «столько, сколько потребуется», социологи дополнительно спросили о причинах такой позиции. Чаще всего люди говорили о гибели военных и гражданских, а также страхе за жизнь и здоровье близких — 29%. Еще 17% называли обстрелы и разрушения, столько же экономические проблемы. На перебои с электро- и теплоснабжением указали 15% опрошенных, а 10% признались, что психологически трудно выдерживать войну.

Опрос КМИС

В то же время, в КМИС обращают внимание: если перечислить эти ответы на все взрослое население Украины, только 5% граждан заявили, что не готовы терпеть войну столько, сколько нужно, и связывают это именно с проблемами электро- или теплоснабжения.

Реклама

Большинство украинцев не изменили отношения к войне: 65% готовы терпеть ее столько, сколько будет необходимо, несмотря на обстрелы и трудности, данные КМИС.

Как мы уже писали ранее, большинство украинцев категорически против идеи отдать под контроль России часть Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Так, 54% респондентов назвали такой сценарий для них абсолютно неприемлемым, еще 5% не смогли определиться.

Среди отвергающих эту идею главными причинами называли опасения, что агрессор не остановится и продолжит наступление, а также то, что это противоречит Конституции и создает риски недоверия к обещаниям Запада. Однако 39% опрошенных готовы рассматривать такой компромисс, но значительная часть требует четких, юридически закрепленных гарантий, реальной военной поддержки и сильных гарантий безопасности, а не только деклараций.