Сколько еще в Украине будет держаться тепло: метеоролог назвала дату

Белка. / © Unsplash

Реклама

В ближайшее время в Украине будет теплая погода, но осенние дожди уже начинаются. Вместо значительного снижения температуры пока не ожидается.

Об этом заявила руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии "Погода УНИАН".

"Температурный фон будет выше нормы и близко к норме. Максимальная температура днем еще будет +21-27", - рассказала метеоролог.

Реклама

Между тем, осадки будут преимущественно на западе страны. Впрочем, в этих регионах температурный фон во время дождей может быть +18-20°.

"Ночью, конечно, уже прохладнее: скажем, в пределах +8°...+14°, до +15°...+16°… Еще все равно будет, я думаю, среднесуточная температура около +15° и выше. То есть это еще продлится метеорологическое лето. Может, и до 20 сентября", - сказала Голеня.

Напомним, синоптики удивили прогнозом погоды на сентябрь. По их прогнозам, осень будет ощущаться только по ночам, но днем в большинстве областей еще будет греть солнце, ожидается от 21° до 28° тепла.

Отметим, что синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в ближайшее время в Украине будут погодные контрасты. В ближайшие дни существенных изменений температурного режима не предполагается. Впрочем, 11-12 сентября дожди ожидаются на западе Украины, на остальной территории преимущественно сухо.