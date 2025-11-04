ТСН в социальных сетях

Украина
308
2 мин

Сколько еще в Украине будет держаться тепло: синоптик назвал даты

В регионах будет тепло, но будет дождь.

Елена Капник
Белка.

Белка / © Pexels

В Украине грядущая неделя будет достаточно теплой. В частности, на юге дневная температура будет достигать +16

Об этом рассказал синоптик Отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Иван Семилит в комментарии «Погода УНИАН».

«Удерживается теплая, как для этой поры, погода. Хотя температура будет испытывать незначительные колебания, в зависимости от прояснений», — отметил Семилит.

Синоптик пояснил, что 4-6 ноября погоду у земной поверхности будет предопределять поле высокого давления. Впрочем, на высотах погодные процессы будут противоположными, что приведет к облачности. Ночью и утром местами возможен туман.

Также в течение нескольких дней с запада будет перемещаться атмосферный фронт, который в большинстве областей повлечет за собой небольшие дожди. Впрочем, уже 6 ноября будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью будет +3°…+9°, а 5-6 ноября в западных областях 0°…+5°. Днем столбики термометров будут показывать +8°…+13°, а на юге страны — до +16°.

По словам синоптика, «в целом такая температура будет удерживаться в течение этой недели». В ночные часы могут быть определенные понижения.

«Если у нас антициклончик будет, поле высокого давления на территории Украины, то в ночные часы будет более интенсивно охлаждение воздуха. Ночью будет прохладнее. Но в дневные часы будут сохраняться такие значения температуры, как сейчас. То есть без существенных изменений в течение недели. В дальнейшем мы пока не можем сказать, поскольку понимаем, что все может меняться», — подчеркнул синоптик.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в начале ноября будет аномально тепло, Украину ждет всплеск осеннего тепла. Над Украиной будет царить область повышенного атмосферного давления, так что большую часть недели будет определять антициклональная погода.

