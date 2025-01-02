Сколько еще времени украинцы готовы терпеть войну: результаты опроса

Увеличилось количество тех, кому "трудно сказать", сколько времени они еще готовы терпеть войну.

Доля украинцев, готовых терпеть бремя войны столько, сколько потребуется, в декабре 2024 года снизилась до 57% по сравнению с 63% в октябре.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 2-17 декабря 2024 года.

Согласно результатам опроса, до 57% снизилось количество украинцев, готовых нести бремя войны столько, сколько потребуется. В то же время, несущественно изменилась доля тех, кто говорят о периоде в несколько месяцев – полгода: 21% в декабре против 18% в начале октября. Этот показатель остается примерно в тех же пределах 18-21%, что социологи фиксировали с самого начала вторжения.

С 12% до 18% увеличилось количество украинцев, кому "трудно сказать", сколько времени они еще готовы терпеть бремя войны.

"Таким образом, между октябрем и декабрем в большей степени произошло не снижение, собственно, запаса прочности украинцев, а произошел рост неопределенности (что отражает высокую неопределенность совокупность внешних факторов, таких как выборы в США, так и внутренних обстоятельств)", — отметили в КМИС.

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" в течение 2-17 декабря 2024 года. Методом телефонных интервью во всех подконтрольных регионах Украины было опрошено 985 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

К слову, по результатам опроса Gallup International, 45% украинцев надеются, что 2025 год будет лучше 2024-го, а 27% — ожидают ухудшения.

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