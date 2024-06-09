Сколько F-16 получит Украину и когда это будет: в Воздушных силах назвали детали

Не все самолеты, которые будут переданы Украине сразу придут в Украину, говорит начальник авиации командования Воздушных сил.

На сегодняшний день четыре страны подтвердили, что передадут Украине истребители F-16. Но в будущем количество таких государств может возрасти.

Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в интервью "Донбасс Реалии".

Он пояснил, что почти все страны, в которых на вооружение есть F-16, постепенно перевооружаются на F-35. Поэтому со временем у Украины будет больше F-16.

Какое количество F-16 передадут Украине

Генерал объяснил, что не все самолеты, которые будут переданы Украине сразу придут в Украину. Некоторые из них останутся в центрах, где готовят украинских пилотов и авиационный персонал. Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших пилотов.

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"Есть цифра, которая зайдет в Украину. Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того чтобы они здесь не были мишенями. И это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведение регламентных работ. То есть для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут. Будет больше пилотов – будет больше самолетов в Украине", – говорит Голубцов.

Относительно количества западных истребителей генерал сказал следующее: "Авиация воюет парами, звеньями, эскадрильями. Мы будем начинать с меньшего и наращивать. Я думаю, по меньшей мере звено (наименьшее тактическое подразделение ВВС, содержащее 3-4 самолета – Ред.) у нас точно будет. По меньшей мере. Хотя это минимум. Может быть и больше".

Когда F-16 появятся в Украине

Голубцов подчеркнул, что первым, кто об этом имеет право сказать, это высшее военно-политическое руководство. Однако уточнил, что это точно произойдет в этом году.

"А какой месяц, какой день, завтра или в августе, я думаю, я не в праве это комментировать. Но в соответствии с теми планами, которые у нас есть, этот год должен быть в Украине с F-16. Давайте оставим эту информацию интригующей для россиян. Я думаю, они первые должны ощутить на своей шкуре, что F-16 в Украине есть", – отметил начальник авиации командования Воздушных сил.

Ранее сообщалось, что Нидерланды позволят Украине использовать F-16 над территорией РФ.

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