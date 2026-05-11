Сколько готовы платить мигрантам из Азии и Африки в Украине: экономист удивил суммой

В Украине дефицит кадров могут восполнить работники из стран Азии и Африки, которые согласны на оплату труда, что существенно ниже доходов украинцев. В частности, речь идет о работниках из Индии, Бангладеша, Эфиопии и ряде других британских стран.

Об этом рассказал доктор экономических наук Андрей Длигач для Киев24.

Какие зарплаты могут выплачивать мигрантам

По данным экономиста, иностранные работники готовы получать на 40% меньше, чем платят в среднем гражданам Украины. На сегодняшний день приемлемым уровнем для таких мигрантов является сумма около 15 тысяч гривен.

«Зарплата, за которые они работают, соответственно 20-30% ниже средней зарплаты украинца. На самом деле еще меньше на уровне 40% минус от украинской зарплаты. Соответственно, зарплата на уровне 15 тысяч грн нормально для поощрения таких работников», — отметил Андрей Длигач.

Экономист признает, что прожить на подобные деньги в больших городах Украины самостоятельно почти невозможно. Поэтому для трудовой миграции используются «специальные инструменты», а именно обеспечение базовых потребностей работодателем.

«Это трудовая миграция. Это особый подход, по которому они получают питание. Они живут в общежитиях», — объяснил Длигач.

Удобство для обеих сторон

По мнению эксперта, такая ситуация выгодна и для предпринимателей, и для самих мигрантов. В своих родных странах они получают гораздо меньше, поэтому предложение украинского рынка выглядит для них привлекательным.

«С другой стороны, зарплата в 400$ для них это высочайшая зарплата по сравнению с тем, что они получают в своей стране. И это то, что называется win-win (выигрыш-выигрыш). Это выигрыш для всех», — добавил экономист.

Благодаря такому подходу украинские предприятия получают возможность работать даже при острой нехватке местных специалистов.

Трудовые мигранты в Украине — последние новости

Напомним, мэры некоторых городов в Украине заявили, что за неимением кадров к работе привлекают иностранцев. В частности, мигранты уже работают на строительстве в Ивано-Франковске.

Также в Украину начали массово завозить трудовых мигрантов. В сети публикуют видео людей, которых якобы привезли из-за границы в Киевскую область. В частности, около тринадцати мужчин с чемоданами заметили в одном из сел области. По мнению пользователей социальных сетей, это трудовые мигранты. Также ожидается, что иностранцам будут платить за работу от 800 долларов.

К слову, около 70% уехавших из-за войны украинцев не вернутся, а экономика уже страдает от дефицита рабочих рук во всех секторах. Украина остро нуждается в трудовых мигрантах.

Поэтому украинское правительство из-за кадрового кризиса запускает национальную программу взрослой стажировки для людей 50+ «Опыт имеет значение».

