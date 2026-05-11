- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 575
- Время на прочтение
- 2 мин
Сколько готовы платить мигрантам из Азии и Африки в Украине: экономист удивил суммой
В Украине дефицит кадров планируется закрывать мигрантами из Африки и Азии. Экономист объяснил, какая зарплата считается «высоченной» для этих иностранцев.
В Украине дефицит кадров могут восполнить работники из стран Азии и Африки, которые согласны на оплату труда, что существенно ниже доходов украинцев. В частности, речь идет о работниках из Индии, Бангладеша, Эфиопии и ряде других британских стран.
Об этом рассказал доктор экономических наук Андрей Длигач для Киев24.
Какие зарплаты могут выплачивать мигрантам
По данным экономиста, иностранные работники готовы получать на 40% меньше, чем платят в среднем гражданам Украины. На сегодняшний день приемлемым уровнем для таких мигрантов является сумма около 15 тысяч гривен.
«Зарплата, за которые они работают, соответственно 20-30% ниже средней зарплаты украинца. На самом деле еще меньше на уровне 40% минус от украинской зарплаты. Соответственно, зарплата на уровне 15 тысяч грн нормально для поощрения таких работников», — отметил Андрей Длигач.
Экономист признает, что прожить на подобные деньги в больших городах Украины самостоятельно почти невозможно. Поэтому для трудовой миграции используются «специальные инструменты», а именно обеспечение базовых потребностей работодателем.
«Это трудовая миграция. Это особый подход, по которому они получают питание. Они живут в общежитиях», — объяснил Длигач.
Удобство для обеих сторон
По мнению эксперта, такая ситуация выгодна и для предпринимателей, и для самих мигрантов. В своих родных странах они получают гораздо меньше, поэтому предложение украинского рынка выглядит для них привлекательным.
«С другой стороны, зарплата в 400$ для них это высочайшая зарплата по сравнению с тем, что они получают в своей стране. И это то, что называется win-win (выигрыш-выигрыш). Это выигрыш для всех», — добавил экономист.
Благодаря такому подходу украинские предприятия получают возможность работать даже при острой нехватке местных специалистов.
Трудовые мигранты в Украине — последние новости
Напомним, мэры некоторых городов в Украине заявили, что за неимением кадров к работе привлекают иностранцев. В частности, мигранты уже работают на строительстве в Ивано-Франковске.
Также в Украину начали массово завозить трудовых мигрантов. В сети публикуют видео людей, которых якобы привезли из-за границы в Киевскую область. В частности, около тринадцати мужчин с чемоданами заметили в одном из сел области. По мнению пользователей социальных сетей, это трудовые мигранты. Также ожидается, что иностранцам будут платить за работу от 800 долларов.
К слову, около 70% уехавших из-за войны украинцев не вернутся, а экономика уже страдает от дефицита рабочих рук во всех секторах. Украина остро нуждается в трудовых мигрантах.
Поэтому украинское правительство из-за кадрового кризиса запускает национальную программу взрослой стажировки для людей 50+ «Опыт имеет значение».