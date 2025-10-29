Сколько граждан осталось в Украине: демографиня озвучила шокирующую статистику

Беженцы

В Украине сейчас проживает от 28 до 30 миллионов человек. Разница в цифрах объясняется разными методиками подсчета.

Такую оценку численности населения озвучила директор Института демографии и исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова в интервью OBOZ.ua.

«У нас еще нет оценок 2025 года. По итогам 2024-го это от 28 до 30 миллионов человек. Если брать за основу данные мобильных операторов, то около 30 миллионов. А когда ориентируемся на государственные реестры, выходит около 28 миллионов», — объяснила демографиня.

Сколько украинцев живет за границей

По данным Евростата, в странах Европейского Союза сейчас проживает около 4,3 миллионов украинцев. Еще около миллиона граждан находятся в Британии, США, Канаде и некоторых странах Латинской Америки.

Однако точное количество граждан, оставшихся на временно оккупированных территориях, сосчитать сложно. По словам Либановой, часть людей были эвакуированы в западном направлении, а остальные остались под контролем окупантов.

Есть методика, по которой от общей численности украинцев до широкомасштабного вторжения мы вычитаем нынешних жителей и мигрантов. Таким образом, можно примерно оценить количество наших соотечественников, которые попали под оккупацию», — отметила демографиня.

Напомним, в Германии в десять раз возросло количество украинцев, ищущих убежища, после отмены запрета на выезд для мужчин в возрасте 18-22 лет.