Сколько граждан планируют зимовать в Украине: результаты опроса

64% украинцев заявляют, что сейчас ситуация с электроэнергией стабильна и отключений света нет.

Большинство граждан – 98% – не планируют покидать Украину в осенне-зимний период, несмотря на атаки по энергетическим объектам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг "Деятельность энергетического комплекса Украины: оценки и практики потребителей".

Так, около 90% опрошенных украинцев планируют провести осенне-зимний период 2024 года на своем постоянном месте жительства. Переместиться собираются около 10% граждан: 4% – в пределах области, 3% – в пределах страны, 2% – за границу. О своих планах перемещения чаще всего указывают младшие опрошенные и жители востока страны.

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Что касается ситуации с электроснабжением, то 64% украинцев заявляют, что сейчас ситуация стабильна и отключений света нет. Еще 31% опрошенных указали, что есть минимальные отключения. У 4% опрошенных отключения происходят часто и только 1% оценивает ситуацию как критическую. Среди регионов самая плохая ситуация с электроэнергией – в восточных областях: 13% опрошенных заявили о частых отключениях.

Абсолютное большинство (96%) опрошенных указали, что пытаются экономно потреблять электроэнергию: 74% пытаются делать это всегда, а 22% – время от времени, еще 4% не пытаются экономить.

Опрос проводился с 20 по 23 сентября. Опрошены украинцы с 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Способ опроса – телефонные интервью с внедрением компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

К слову, в "Укрэнерго" заявили, что Украина может пережить зиму вообще без отключений света или с минимальными ограничениями в пиковые часы при условии плюсовых температур. При сильных морозах могут быть введены незначительные ограничения.

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