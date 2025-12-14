Сколько граждан Венгрии сражаются за Украину: посол назвал цифру

Венгры в ВСУ: Посол назвал новые цифры / © УНИАН

Число венгерских граждан, воюющих в Силах обороны Украины, возросло.

Об этом рассказал посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью «Апострофу».

По его словам, если два года назад за Украину сражались 400 венгров, то теперь их количество увеличилось до 670.

«Теперь их 670. Это связано с новой волной мобилизации», — говорит дипломат.

Кроме того, он сообщил, что на фронте погибли всего 8 венгерских граждан.

