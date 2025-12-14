- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 470
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько граждан Венгрии сражаются за Украину: посол назвал цифру
Число венгерских граждан, воюющих в Силах обороны Украины, существенно возросло.
Число венгерских граждан, воюющих в Силах обороны Украины, возросло.
Об этом рассказал посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью «Апострофу».
По его словам, если два года назад за Украину сражались 400 венгров, то теперь их количество увеличилось до 670.
«Теперь их 670. Это связано с новой волной мобилизации», — говорит дипломат.
Кроме того, он сообщил, что на фронте погибли всего 8 венгерских граждан.
Напомним, что между главой польского МИД Радославом Сикорским и его венгерским коллегой Петером Сиярто снова возник спор из-за Украины.