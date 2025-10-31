Сколько граждан верят в будущее Украины: шокирующие результаты

Украинцы

Большинство украинцев (56%) оптимистично видят будущее страны в ЕС. Это первый значительный рост оптимизма после продолжительного падения, когда весной пессимисты впервые победили. Неожиданно, но самыми большими скептиками по поводу будущего оказалась молодежь.

Об этом пишет Киевский международный институт социологии (КМИС).

Возвращение оптимизма: как изменились настроения

Согласно данным, 56% украинцев оптимистично оценивают будущее своей страны через 10 лет, считая, что она станет преуспевающим государством в составе Европейского Союза.

В то же время, 31% опрошенных видят Украину через 10 лет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей. Еще 13% затруднились ответить на вопрос.

В КМИС отмечают, что эти данные свидетельствуют о возобновлении оптимистических настроений. Это важный «взлом», поскольку с октября 2022 года и по май 2025-го была стабильная тенденция к снижению оптимизма. В мае-июне 2025-го только 43% опрошенных видели будущее преуспевающим, а 47% — разрушенным.

Парадокс молодежи

Наиболее неожиданным оказалось распределение настроений по возрасту. Крупнейшими пессимистами оказались молодые украинцы.

Так, среди респондентов в возрасте 18-29 лет только 49% считают, что Украина будет преуспевающей, а 39% видят ее разрушенной. Баланс оптимизма составляет всего +10%.

Для сравнения: в возрастной категории 60+ баланс оптимизма составляет +39% — они гораздо более уверены в будущем. Среди 30-59-летних баланс отметок +23%.

Интересно, что тенденция роста оптимизма фиксируется во всех регионах. При этом на Западе оптимистов (50%) оказалось меньше, чем в Центре (60%), на Юге (58%) и Востоке (58%).

Социологи также спросили о внутренней сплоченности. Большинство респондентов — 63% — считают, что украинцы преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной нации.

Однако почти треть населения (30%) считает, что внутренние противоречия, напротив, усугубляются, и украинцы идут к расколу. Эти показатели остаются относительно стабильными по сравнению с маем 2025 года, когда в единение верили 61% украинцев, а в раскол — 33%.

Напомним, согласно опросу Киевского международного института социологии, по состоянию на октябрь 2025 56% украинцев считают, что в стране действительно происходят реальные попытки борьбы с коррупцией. В то же время 40% респондентов уверены, что коррупция остается системной проблемой. По сравнению с 2024 годом, общественная оценка улучшилась, хотя уровень оптимизма все еще не достиг показателей 2023 года.