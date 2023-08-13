Сколько гражданских погибло в Мариуполе: депутат горсовета назвал ужасающую цифру

Общее число погибших мариупольцев, ставших жертвами окупантов, может достигать 100 тысяч. Эта цифра ужасает, но ее можно обосновать.

Об этом говорил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин в комментарии "24 каналу".

"Для того чтобы понять, что произошло в Мариуполе, стоит упомянуть российские теракты в Умани или Днепре, в которых погибли 23 и 46 жителей соответственно. Таких домов, в которые попали российские снаряды и ракеты, в Мариуполе более тысячи. Но важно, что в то время в городе не было никакой возможности спасти людей, находившихся под завалами", – объяснил он.

Именно поэтому, по его словам, оккупанты теперь уничтожают следы этих преступлений, вывозя вместе с развалинами разбитых домов останки людей.

В прошлом году мэр Мариуполя называл цифру в 22 тысячи погибших.

Однако точного количества жертв российских окупантов в городе не может назвать никто. В прошлом году захватчики выкапывали из-под завалов жилых домов трупы и без идентификации хоронили их в братскую могилу.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе захватчики открыли магазин в помещении, где в 2022 году складывали тела убитых людей. Там будут продавать продукты питания.

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