Сколько гражданских украинцев казнила РФ от февраля 2022 года: подсчеты ООН

В организации говорят, что преступления совершались "прежде всего со стороны РФ".

ООН заявила о грубых нарушениях международного права в области прав человека, серьезных нарушениях международного гуманитарного права и военных преступлениях РФ, совершенных в Украине. В частности, речь идет о 142 случаях казней украинцев.

Об этом пишет Reuters.

Подробности

Как заявил верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Турк, с момента полномасштабного вторжения в 2022 году Россия совершила по меньшей мере 142 казни гражданских лиц. Речь идет также о сексуальном насилии, пытках, похищении и ненадлежащем обращении с военнопленными. Россия продолжает отвергать тот факт, что ее армия пытала и убивала гражданское население Украины.

Ранее ООН после почти двух лет полномасштабного вторжения решила заявить о наличии признаков того, что российские оккупационные войска совершили военные преступления на оккупированных территориях.

Читайте также: