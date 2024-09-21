Сколько художников погибли на фронте во время полномасштабной войны: в Минкульте озвучили цифру

Украина потеряла более 100 военнослужащих-художников, погибших на фронте с начала полномасштабной войны России против Украины.

Об этом рассказал в эфире телемарафона глава Минкульта Николай Точицкий.

Он подчеркнул, что вопрос сохранения украинской идентичности как части европейского наследия – это задача национальной безопасности.

"Эта война не только на территории, она направлена на уничтожение всего украинского – культуры, языка, идентичности. Мы имеем уже свое расстрелянное поколение художников – это 123 артиста, которые с оружием в руках защищали нашу с вами историю ", – заявил министр.

По словам министра, он с партнерами обсуждал не только способы сохранения украинской культуры, но и возвращение того, что похитила Россия.

"Наши коллеги четко понимают, что у этой войны признаки геноцида. Мы будем делать все, чтобы таким образом это было представлено в международных судебных институциях", — подытожил Николай Точицкий.

Ранее мы сообщали, что на фронте погиб оператор канала "Прямой", военный Павел Пархоменко, вступивший в ряды ВСУ.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.