Сколько и как хранить гречку, рис, манку и другие крупы

Во время войны проблема запасания продуктов стала как никогда актуальна. Крупы – один из самых популярных товаров, которые украинцы покупают на прилавках магазинов. Однако нужно также знать сколько и как хранить гречку, рис, манку и т.д., чтобы они не испортились. Читайте об этом в материале ТСН.ua.
Как правильно хранить гречку, рис и другие крупы
В первую очередь, очень важно следить за температурой и уровнем влажности. Резкие перепады температур для любой крупы не рекомендуются. То есть в помещении не должна температура воздуха сильно зависеть от времени суток.
Уровень влажности должен сохраняться в пределах 60–70%. А температура составляет не менее 5 градусов выше нуля.
Также не забывайте проверять температуру и влажность крупы. Если вы храните рис или гречку в мешочках, не забывайте переворачивать крупу раз в неделю. Если в банках или других доступных местах – можно и чаще.
Почему крупа может испортиться: основные причины
Очень важно следить за запахом и внешним видом крупы, чтобы вовремя увидеть, что она испортилась или начинает портиться.
- Неприятный вкус – вы слишком долго храните крупу и она уже "задевалась". Поэтому вкусовые и химические свойства риса или гречихи стали меняться.
- Плохой запах – появляется из-за ненадлежащих условий хранения или несоблюдения правил "соседства".
- Появление плесени – эта проблема появляется, если не соблюдать температурный режим или уровень влажности. Также она портит крупу, когда в помещении плохая вентиляция.
- Изменение цвета – эта причина также кроется в слишком долгом времени хранения, а еще крупа изменяет цвет, когда на нее попадает солнечный свет.
Сколько можно хранить гречку, рис и другие крупы
Если соблюдать все правила хранения, срок годности для разных видов круп таков:
- овсяные хлопья – не более полугода;
- рис – от 16 до 18 месяцев;
- гречка – примерно 20 месяцев;
- овсяная, пшеничная, манная и кукурузная крупы – 4-10 месяцев.