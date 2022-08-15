Сколько и как хранить гречку, рис, манку и другие крупы

Во время войны проблема запасания продуктов стала как никогда актуальна. Крупы – один из самых популярных товаров, которые украинцы покупают на прилавках магазинов. Однако нужно также знать сколько и как хранить гречку, рис, манку и т.д., чтобы они не испортились. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Как правильно хранить гречку, рис и другие крупы

В первую очередь, очень важно следить за температурой и уровнем влажности. Резкие перепады температур для любой крупы не рекомендуются. То есть в помещении не должна температура воздуха сильно зависеть от времени суток.

Уровень влажности должен сохраняться в пределах 60–70%. А температура составляет не менее 5 градусов выше нуля.

Также не забывайте проверять температуру и влажность крупы. Если вы храните рис или гречку в мешочках, не забывайте переворачивать крупу раз в неделю. Если в банках или других доступных местах – можно и чаще.

Почему крупа может испортиться: основные причины

Очень важно следить за запахом и внешним видом крупы, чтобы вовремя увидеть, что она испортилась или начинает портиться.

Неприятный вкус – вы слишком долго храните крупу и она уже "задевалась". Поэтому вкусовые и химические свойства риса или гречихи стали меняться. Плохой запах – появляется из-за ненадлежащих условий хранения или несоблюдения правил "соседства". Появление плесени – эта проблема появляется, если не соблюдать температурный режим или уровень влажности. Также она портит крупу, когда в помещении плохая вентиляция. Изменение цвета – эта причина также кроется в слишком долгом времени хранения, а еще крупа изменяет цвет, когда на нее попадает солнечный свет.

Сколько можно хранить гречку, рис и другие крупы

Если соблюдать все правила хранения, срок годности для разных видов круп таков: