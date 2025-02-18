Сколько имущества арестовали в 2024 году: ответ НАБУ

Известно, что по ходатайству НАБУ и САП на активы коррупционеров может накладываться арест.

В 2024 году общая стоимость арестованных активов по делам НАБУ и САП, находящихся на стадии судебного рассмотрения, составила 6,8 млрд грн.

Об этом сообщило НАБУ.

"По ходатайству НАБУ и САП на активы коррупционеров может накладываться арест. Это делается как с целью их дальнейшей конфискации, в случае если незаконность приобретения таких активов будет доказана, так и для обеспечения возмещения убытков, причиненных противоправными действиями", — говорится в сообщении.

В список арестованного имущества попали:

денежные средства

криптовалюта

недвижимость (жилая и нежилая)

земельные участки

транспортные средства

сельхозтехника

корпоративные права.

"Кроме того, удалось добиться ареста ряда зарубежных активов, например элитных автомобилей, недвижимости и драгоценностей подозреваемых по делу преступной организации в ФГИУ. Каждый арест активов в топ-коррупционном деле — это шаг к установлению справедливости и нивелированию причиненного ущерба", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве НАБУ и САП проводили масштабную операцию по разоблачению земельной коррупции.

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