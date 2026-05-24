В Украине растет количество разрешений на работу для иностранцев

В 2025 году в Украине возросло количество разрешений на трудоустройство для иностранцев.

Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в эифире Новости.LIVE.

По ее словам, если в 2024 году иностранцам выдали около 6 тысяч разрешений на работу, то в 2025 этот показатель вырос примерно до 9 тысяч.

В то же время Либанова подчеркнула, что нынешние цифры все еще существенно ниже довоенных показателей.

«В 2021 году было выдано 22 тысячи разрешений на работу. Поэтому нынешние показатели не рекордные», — отметила она.

Эксперт также подчеркнула, что иностранные работники присутствовали на украинском рынке труда и до начала полномасштабной войны, однако сейчас тема привлекает больше общественного внимания.

По ее мнению, рост числа иностранных работников связан с демографическими и кадровыми вызовами, с которыми сталкивается Украина в условиях войны.

