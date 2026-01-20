Сколько киевлян остаются без света и тепла: Зеленский ответил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

В Киеве по состоянию на вечер 20 января более миллиона потребителей оставались без электричества.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении за 20 января.

По его данным, без тепла в Киеве — более 4 тысяч многоквартирных домов.

Реклама

«Все силы должны быть направлены, чтобы облегчить ситуацию. Чиновники должны дать нелинейные предложения, которые будут защищать жизнь и как перестроить работу — как поддержать наших людей, как поддержать бизнес. Нужна максимальная координация с бизнесом — как перераспределить генерацию, потребление так, чтобы люди могли почувствовать стабилизацию ситуации, какие нужны программы поддержки для людей дополнительные», — распорядился Зеленский.

Он заявил, что правительство несет за это персональную ответственность и завтра должно предоставить «конкретный, четкий перечень действий и решений».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице без тепла остаются 4 тысячи многоэтажек. Напомним, ночью 20 января российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву.

После этой атаки пол Киева осталось без отопления. В столице не действуют графики отключения света.