Сколько километров армии РФ осталось до Гуляйполя: оценка ситуации от ISW

Бои в Запорожье / © Deepstatemap

Реклама

Ситуация на Гуляйполевском направлении остается очень серьезной. Российские войска продолжают продвижение и ведут усиленные наступательные операции. Российские войска пытаются изолировать Гуляйполе с северо-востока, вероятно, чтобы захватить город с востока.

Об этом сообщает ISW.

Как пишут аналитики, российские войска продолжают продвижение в Гуляйполь и автомагистраль Т-0401 Покровск-Гуляйполе, которая является одним из основных украинских пунктов поставки Гуляйполя. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 и 16 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили Ривнеполье (к северо-востоку от Гуляйполя) и продвинулись к востоку от Затишья (восточнее Гуляйполя) вдоль автомагистрали О-0806.

Реклама

«Недавние российские наступления приводят российские войска примерно в восемь километров к северо-востоку от Гуляйполя и примерно в четыре километра к востоку от Гуляйполя», — пишут аналитики.

Представитель Южных сил обороны Украины полковник Владислав Волошин 15 ноября признал, что недавние российские наступления грозят отрезать Гуляйполе от глобальных координационных зон, включая трассу Т-0401. Он добавил, что армия РФ пытается проникнуть северо-западнее Гуляйполя в направлении Варваровки, которая проходит непосредственно вдоль трассы Т-0401.

"Российские операции по инфильтрации в направлении Гуляйполя теперь могут проникать в украинскую оборону на расстоянии до пяти километров по линии фронта", - отмечают ISW, ссылаясь на источник в украинской разведке.

Россияне передислоцировали подразделения 38-й мотострелковой бригады для усиления усилий к востоку от Гуляйполя.

Реклама

Ранее речь шла о ситуации в Запорожском направлении. Там работают подтянутые резервы, возведенные силы по стабилизации обстановки. Меры продолжаются, ситуация контролируемая.

«Пока идет процесс, говорить о результатах рано. Все зависит от развития обстановки», — подчеркнул военный с позывным «Бойко», командир экипажа спецотряда беспилотных систем «Тайфун» НГУ.

Вероятно, враг постарается перерезать логистику по трассе между Гуляйполем и Покровском.