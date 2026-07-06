- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1070
- Время на прочтение
- 2 мин
Сколько километров осталось россиянам до Запорожья: в ВСУ ответили и разоблачили ложь оккупантов
Российские оккупанты ставят задачу сократить расстояние до Запорожья, но ВСУ держат фронт.
Российские подразделения находятся примерно в 30 километрах от города Запорожья. Ближайшее к областному центру — Ореховское направление.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, передает УНИАН.
«Я не знаю, какой рулеткой мерили те, кто докладывает Путину о ситуации на фронте, но до Запорожья где-то до 30 км. Сейчас жестокие бои продолжаются у населенных пунктов Плавни и Приморское. Но Силы обороны проводят активные действия, оттесняя врага с окрестностей Степногорска — это не менее 30 км. Поэтому все, что говорит Путин, он завышает в три раза», — сказал военный, комментируя заявления россиян о наступлении.
По его мнению, противник намеренно дезинформирует общество, потому что хочет показать искаженную ситуацию, которая якобы сложилась на том или ином участке фронта.
Напомним, глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о якобы полном захвате Константиновки во время доклада российскому диктатору Владимиру Путину.
Генштаб ВСУ и Группировка войск «Схід» также опровергли заявления Путина. Украинские силы продолжают оборону Константиновки и наносят удары по врагу, который просачивается в город.
Президент Владимир Зеленский назвал слова о захвате Константиновки ложью.
«Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить. Но все же фронт он не перейдет: правда очень отличается от путинских слов», — написал Зеленский в соцсетях.