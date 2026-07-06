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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Сколько километров осталось россиянам до Запорожья: в ВСУ ответили и разоблачили ложь оккупантов

Российские оккупанты ставят задачу сократить расстояние до Запорожья, но ВСУ держат фронт.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Российские подразделения находятся примерно в 30 километрах от города Запорожья. Ближайшее к областному центру — Ореховское направление.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, передает УНИАН.

«Я не знаю, какой рулеткой мерили те, кто докладывает Путину о ситуации на фронте, но до Запорожья где-то до 30 км. Сейчас жестокие бои продолжаются у населенных пунктов Плавни и Приморское. Но Силы обороны проводят активные действия, оттесняя врага с окрестностей Степногорска — это не менее 30 км. Поэтому все, что говорит Путин, он завышает в три раза», — сказал военный, комментируя заявления россиян о наступлении.

По его мнению, противник намеренно дезинформирует общество, потому что хочет показать искаженную ситуацию, которая якобы сложилась на том или ином участке фронта.

Напомним, глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о якобы полном захвате Константиновки во время доклада российскому диктатору Владимиру Путину.

Генштаб ВСУ и Группировка войск «Схід» также опровергли заявления Путина. Украинские силы продолжают оборону Константиновки и наносят удары по врагу, который просачивается в город.

Президент Владимир Зеленский назвал слова о захвате Константиновки ложью.

«Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить. Но все же фронт он не перейдет: правда очень отличается от путинских слов», — написал Зеленский в соцсетях.

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Дата публикации
Количество просмотров
1070
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