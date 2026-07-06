Сколько километров осталось россиянам до Запорожья: в ВСУ ответили и разоблачили ложь оккупантов

ВСУ / © Associated Press

Реклама

Российские подразделения находятся примерно в 30 километрах от города Запорожья. Ближайшее к областному центру — Ореховское направление.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, передает УНИАН.

«Я не знаю, какой рулеткой мерили те, кто докладывает Путину о ситуации на фронте, но до Запорожья где-то до 30 км. Сейчас жестокие бои продолжаются у населенных пунктов Плавни и Приморское. Но Силы обороны проводят активные действия, оттесняя врага с окрестностей Степногорска — это не менее 30 км. Поэтому все, что говорит Путин, он завышает в три раза», — сказал военный, комментируя заявления россиян о наступлении.

Реклама

По его мнению, противник намеренно дезинформирует общество, потому что хочет показать искаженную ситуацию, которая якобы сложилась на том или ином участке фронта.

Напомним, глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о якобы полном захвате Константиновки во время доклада российскому диктатору Владимиру Путину.

Генштаб ВСУ и Группировка войск «Схід» также опровергли заявления Путина. Украинские силы продолжают оборону Константиновки и наносят удары по врагу, который просачивается в город.

Президент Владимир Зеленский назвал слова о захвате Константиновки ложью.

Реклама

«Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить. Но все же фронт он не перейдет: правда очень отличается от путинских слов», — написал Зеленский в соцсетях.

Новости партнеров