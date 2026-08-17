Сколько когенерационных мощностей Киев планирует запустить до конца года: Кличко ответил

Энергетика / © Associated Press

Реклама

Киев готовится к новому отопительному сезону и наращивает собственные энергетические мощности. Одна из ключевых задач города – развитие когенерации.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире "КИЕВ24".

Реклама

В настоящее время в Киеве уже работают когенерационные установки общей мощностью 65 МВт. До конца года город планирует увеличить этот показатель до 200 МВт.

Реклама

Когенерационные установки позволяют одновременно производить электроэнергию и тепло. Прежде всего, полученная энергия будет направлена на обеспечение критической инфраструктуры, от которой зависит жизнедеятельность столицы.

Параллельно в Киеве обустраивают защитные сооружения для энергетических объектов. По словам Кличко, это должно повысить их устойчивость и оградить от возможных российских атак.

Все эти мероприятия, подчеркнул мэр, являются частью подготовки Киева к предстоящему отопительному сезону.

Ранее речь шла о том, что РФ отвергла предложение о 30-дневном перемирии и заявила, что не намерена прекращать удары по энергетической инфраструктуре Украины. Российская сторона фактически пригрозила новыми атаками, которые могут повлечь за собой перебои с электро- и теплоснабжением зимой. В то же время в Кремле отрицают, что обсуждение возможного прекращения огня является частью мирных переговоров. Украина и ее партнеры продолжают призывать Россию к прекращению атак и установлению перемирия.

Реклама

Новости партнеров